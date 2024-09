Portugal goleia EUA na estreia no Mundial de hóquei em patins

A seleção portuguesa de hóquei em patins venceu os Estados Unidos por 10-2, esta segunda-feira na primeira jornada do Grupo A do Mundial, na cidade italiana de Novara.

João Rodrigues, com quatro golos, Gonçalo Alves, com três, Gonçalo Pinto, com dois, e Vieirinha assinaram os tentos da goleada da seleção lusa, que chegou ao intervalo a vencer por 3-0, tendo os norte-americanos reduzido no início da segunda parte, com um bis de Alec Moyer.

Na terça-feira, os comandados de Paulo Freitas, que procuram o 17.º título mundial, cinco anos depois do último, defrontam Angola, que esta segunda-feira perdeu por 7-1 com a Argentina, detentora do título.