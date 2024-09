Afonso Eulálio entre os seis elites convocados para os Mundiais de ciclismo de estrada

Português está com “um quadro de infeção vírica".

O especialista da Movistar, sétimo no 'crono' nos Jogos Olímpicos Paris2024, irá representar Portugal no contrarrelógio (22 de setembro), no qual também estará Almeida, quarto classificado da última Volta a França.

As escolhas de José Poeira para os sub-23 recaíram em Alexandre Montez (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car), António Morgado (UAE Emirates), Daniel Lima (Israel Premier Tech Academy), Gonçalo Tavares (Hagens Berman Jayco) e Lucas Lopes (Supermercados Froiz), com os cinco a participarem na prova de fundo de dia 27 -- Morgado fará também o contrarrelógio, no dia 23.

Portugal apenas poderá alinhar com dois juniores masculinos e os convocados são Daniel Moreira (Willebrord Wil Vooruit) e José Miguel Moreira (Polti Kometa Junior), com os dois a alinharem só na prova de fundo, marcada para 26 de setembro.