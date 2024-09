"A seleção vai trazer o título para Portugal": Gonçalo Suíssas e um olhar sobre o Mundial e o hóquei nacional

O atual selecionador nacional, Paulo Freitas, tem 56 anos de idade. Está no cargo apenas desde dezembro de 2023. Daí para cá, perdeu a Taça das Nações (derrota por 5-3 na final com a Argentina) e venceu a Golden Cup, torneio de preparação em que Portugal bateu na final a seleção da Catalunha (5-3). Suíssas olha para os primeiros meses de trabalho de Paulo Freitas e só tem elogios para o nome eleito por Luís Sénica, presidente da Federação Portuguesa de Patinagem e Hóquei em Patins.

A seleção nacional integra o Grupo A, juntamente com Estados Unidos, Angola e Argentina. Gonçalo Suíssas adverte para o perigo angolano, mas aponta os argentinos como principais rivais nesta primeira fase do torneio. Um mal que pode vir por bem, considera.

“Portugal é sempre um dos grandes candidatos e este Mundial não vai fugir à regra. A seleção que agora venceu a Golden Cup está preparada e vai, certamente, encarar o Mundial de Novara com toda a ambição do mundo e trazer o título para Portugal” diz, numa entrevista a Bola Branca .

“O balanço é extremamente positivo. O Paulo já mostrou que é um excelente treinador. Passou pelo Sporting com um balanço muito positivo, o mesmo em Barcelos. Está a iniciar um caminho na seleção que, acho, irá correr muito bem", analisa.

E continua: O Paulo cria um espírito de grupo em todas as equipas e isso, na seleção, é fundamental, porque não há muitos dias para fazer trabalho de conjunto. Acho que é um treinador que está no lugar certo e pode criar esse espírito. Num Mundial é tudo muito rápido, tudo a correr e quando os jogadores dão por ela já estão nas meias-finais ou na final. Se tiverem um espírito guerreiro, um espírito de grupo, isso fará a diferença nos momentos adversos. Nesse aspeto, Portugal está muito bem servido com o seu timoneiro e líder Paulo Freitas. Este Mundial é um teste para ele e acho que vai correr bem”.

9 argentinos atuam em Portugal: ouro sobre azul, na melhor liga do mundo

Não será por falta de conhecimento individual dos adversários que os nossos hoquistas se darão mal com a Argentina. Dos 12 convocados pelo selecionador da Argentina, nove jogam em equipas portuguesas: Tino Acevedo e Danilo Rampulla no Óquei Barcelos, Lucas Martinez e Facundo Navarro na Oliveirense, Lucas Ordoñez no Benfica, Ezequiel Mena no FC Porto e Matias Platero, Gonzalo Romero e Facundo Bridge no Sporting.

“Isso diz muito do hóquei português, porque é atrativo tanto ao nível desportivo, como económico. Se esses jogadores estão cá, é porque financeiramente lhes compensa e o nível desportivo é o mais alto possível. Acho que, neste momento, sem margem para dúvidas o campeonato português é o melhor do mundo, fruto também da vinda destes jogadores de alta categoria e que estão melhores equipas portuguesas”, considera Gonçalo Suíssas, embora admita a necessidade de olhar para a outra face da moeda.