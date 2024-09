Merlier ganha ao sprint e é campeão europeu

O belga Tim Merlier é campeão europeu de ciclismo, mas com polémica.

A decisão surgiu no sprint final à frente do neerlandês Olav Kooij, após 222.9 quilómetros entre Heusden-Zolder e Hasselt.

No entanto, o ciclista belga beneficiou de apoio dos carros numa altura da prova para recuperar para o pelotão.

A dupla portuguesa dos irmãos Oliveira esteve em destaque. Ivo Oliveira esteve muito ativo na primeira parte da corrida e o irmão Rui esteve na luta pelo pódio até ao último quilómetro, altura em que a corrente saltou. Terminando em 36.º, a 10 segundos.

De recordar que Iúri Leitão não alinhou devido a doença.

Antes, na corrida para juniores femininas, Raquel Dias representou Portugal com o 34.º posto, a 28 segundos da campeã, Puck Langenbarg, dos Países Baixos, com Maria Constança Marques no 57.º lugar. Daniela Simão abandonou.