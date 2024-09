Tomás Paçó. Defender o título mundial mantém Portugal “mais alerta”

O fixo Tomás Paçó afirma que o facto de as outras seleções quererem derrotar a seleção portuguesa de futsal, atual detentora do título mundial, torna tudo "mais interessante" e mantém a equipa em alerta.

"Traz sempre alguma responsabilidade defender o nome de Portugal. A vontade das outras equipas de ganhar a Portugal é sempre maior, pois somos os atuais campeões do mundo e toda a gente nos quer ganhar. Isso torna tudo muito mais interessante e mantém-nos muito mais alerta", apontou o futsalista, em declarações aos jornalistas.

No hotel da comitiva portuguesa em Tashkent, capital do Uzbequistão, que recebe a 10.ª edição do Mundial de futsal, Tomás Paçó expressou alguma ansiedade em iniciar a competição, com o primeiro encontro na segunda-feira, perante a seleção do Panamá.

"Estamos todos à espera que comece o primeiro jogo. A malta já está farta de apenas treinar e jogos de preparação. Queremos que comecem as coisas a contar a sério. É esperar até segunda-feira e fazer um bom jogo", disse o jogador, que atua no Sporting.

Tomás Paçó, de 24 anos, considerou que o primeiro duelo na prova conta com especial importância, uma vez que pode permitir ganhar confiança para o resto da competição.

"Estamos muito focados em nós. Se trabalharmos bem e cada jogador fizer o que sabe e estiver no seu melhor, não há seleção que nos consiga defrontar ou lutar connosco. Se estivermos nos índices máximos, temos muitas hipóteses de ser felizes", assegurou.

O futsalista analisou ainda a seleção panamenha, que, da única vez que defrontou Portugal, perdeu por 9-0, em 2016, na maior goleada lusa em fases finais desta prova.

"É uma equipa que defende muito de forma individual e em cima. Estão melhores do que nessa altura. O futsal já evoluiu muito e esperamos uma equipa muito coesa. Nós só temos de trabalhar e fazer as coisas certas", frisou o campeão mundial e europeu.

A equipa das quinas, que, para além de deter o cetro mundial, é bicampeã da Europa, está inserida no Grupo E, no qual defronta as congéneres do Panamá, na segunda-feira (13h30), Tajiquistão, na quinta-feira (16h00), e Marrocos, no dia 22 (13h30).

Os dois primeiros classificados de cada agrupamento, assim como os quatro melhores terceiros classificados, avançam para a fase a eliminar, a iniciar-se nos oitavos de final.