Portugal perde jogo de pares contra Noruega

A Noruega adiantou-se na eliminatória com Portugal, do Grupo Mundial 1 da Taça Davis em ténis, a decorrer em Oslo, depois de Casper Ruud e Viktor Durasovic derrotarem Francisco Cabral e Jaime Faria no encontro de pares.

Após o 1-1 com que terminou a primeira jornada, a dupla portuguesa perdeu frente aos noruegueses pelos parciais de 7-5 e 6-3.

De seguida, Jaime Faria, 157.º jogador mundial, regressará ao court para defrontar Ruud, nono da hierarquia ATP, com a seleção portuguesa a estar obrigada a vencer este encontro de singulares para manter viva a esperança de apurar-se para as Qualifiers da Taça Davis, ronda de acesso à fase final da competição, marcada para fevereiro de 2025.