Portugal perde Europeu Sub19 com lance polémico

A seleção portuguesa Sub-19 de hóquei em patins perdeu a final do Europeu da categoria contra a Espanha.

A partida em Novara, Itália, ficou marcada por um lance polémico.

O jogo estava empatado 1-1 quando Viti fez um golo não validado pela equipa de arbitragem. A bola entrou e saiu na baliza.

No seguimento do lance a Espanha fez o 2-1 na 10.ª falta e o 3-1 no instante final quando a equipa das quinas já estava sem guarda-redes.

Em Novara, Viti fez o único golo dos portugueses.