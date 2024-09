Pichardo conquista final do triplo salto na Liga Diamante

O português Pedro Pichardo foi o vencedor do triplo salto da final da Liga Diamante de atletismo, que se disputou em Bruxelas, ao conseguir como melhor registo 17,33 metros.

Pichardo, que este ano foi vice-campeão olímpico e vice-campeão europeu, em ambas ocasiões perdendo para o espanhol Jordan Diaz, agora ausente, fecha, assim, da melhor forma a época, com um terceiro triunfo no principal circuito de meetings de atletismo, que lhe rende um prémio de 30 mil dólares (cerca de 27 mil euros).

O saltador luso abriu no estádio Rei Balduíno com 17,23 metros e depois evoluiu para 17,33. Prescindiu do terceiro e quarto saltos, para se resguardar, finalizando com um 'nulo' e um salto final a 17,05, quando já sabia que ficava em primeiro.

Na segunda posição classificou-se o alemão Max Hess, com 17,20 metros, e em terceiro Hugues Fabrice Zango, do Burquina Faso, com 17,05.

Outro português esteve hoje em ação em Bruxelas, mas nas provas para os escalões jovens - Samuel Falieu-Mané, de 17 anos, foi quinto no salto em altura, com 1,85 metros.