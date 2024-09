Oitava consecutiva. Benfica conquista Supertaça

O Benfica conquistou a oitava Supertaça feminina de futsal consecutiva depois de vencer o estreante Torreense, por 4-0, num jogo disputado no Pavilhão dos Desportos, em Torres Novas.

Numa reedição da final da Taça de Portugal da época passada, as encarnadas, recordistas de troféus, com nove, viram Sara Ferreira bisar, aos 14 minutos e aos 37', marcando também Fifó, aos 12', e Inês Matos, aos 16'.

A formação de Alexandre Pinto, heptacampeã nacional e detentora da Taça de Portugal, encontrou um Torreense que compete nos distritais de Lisboa, mas demorou a confirmar a sua superioridade, muito por culpa de Cristiana Santos, que se mostrou intransponível na baliza.

No entanto, aos 12 minutos, a guarda-redes azul grená nada podia fazer para travar o portentoso remate de Fifó na sequência de um canto trabalhado.

Em desvantagem no marcador, a equipa de Pedro Nobre arriscou mais em momento ofensivo e, com isso, permitiu ainda mais situações de perigo para as encarnadas, que aumentaram a depois o marcador por Sara Ferreira, na conversão de um penálti a castigar uma mão de Ana Alves.

Instantes depois foi Inês Matos, também de penálti, a dilatar a vantagem antes do intervalo.

Na etapa complementar, as águias apenas não ampliaram os números porque as guarda-redes da formação de Torres Vedras - as três somaram minutos - estavam inspiradas e travaram quase todas as investidas do Benfica. Isto porque Sara Ferreira, aos 37, culminou da melhor forma uma boa jogada coletiva, bisando e fechando o marcador.

Vencedor em 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 e 2023 e 2024, o Benfica abre da melhor forma a nova temporada, reforçando, assim, a hegemonia na prova e também nas competições nacionais.