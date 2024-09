Lembra-se da australiana que “brilhou” no breaking dos Jogos Olímpicos? É a nova número 1 do mundo

Lembra-se da australiana que causou sensação nos Jogos Olímpicos pela forma peculiar como cumpriu a prova de “breaking” e não recebeu pontos? Pois, agora, é a atual número 1 do mundo.

Rachel Gunn, ou “Raygun”, no mundo do “breaking”, subiu à liderança do WDSF (World Dance Sport Federation).

De recordar que Raygun ganhou, por exemplo, o Campeonato da Oceânia de 2023, que lhe valeu mil pontos.

Habitualmente são contabilizadas as pontuações conseguidas nos quatro melhores eventos dos últimos 12 meses.

No entanto, por esta altura ainda só estão contabilizados os pontos do Campeonato da Oceânia e da etapa mundial de Hong Kong.

Ainda nem a prova dos Jogos Olímpicos foi considerada.

A classificação vai ser atualizada em outubro após a prova em Xangai, na China.

A portuguesa B-Girl Vanessa está em 21.º lugar no ranking.