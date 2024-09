Futsal. Lúcio Rocha, eleito melhor jovem do Mundo

O ala Lúcio Rocha foi eleito o melhor jogador jovem de futsal do Mundo, em 2023, pelo portal 'Futsalplanet'.

O jogador, de 20 anos, do Benfica teve mais votos que o guarda-redes argentino Acosta, do Boca Juniors, os brasileiros Duduzinho e Thiaguinho, do Maiorca e Corinthians, os espanhóis Pol Cano e Santa Cruz, do Barcelona e Bétis, o japonês Harada, do Barcelona, o ucraniano Malynovskyi, do Cardinal Rivne, o iraniano Parsapour, do Mes Sungun Varzaghan, e o fancês Touré, do Barcelona.



Rocha, que está atualmente a preparar o Mundial sénior de futsal no Uzbequistão, foi considerado o melhor jogador do europeu de futsal em sub-19.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) considerou como confirmação de um enorme talento a distinção de Lúcio Rocha.

"Este galardão é apenas a confirmação de um enorme talento do futsal nacional: Lúcio Rocha, recordo, já foi considerado o melhor jogador e o melhor marcador do Euro sub-19 de futsal, que Portugal venceu em 2023", referiu Fernando Gomes.