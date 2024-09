"Para já, é prematuro falar na perda da medalha": chefe de missão dos Paralímpicos e o caso de doping

Este é o segundo caso de doping na comitiva portuguesa em Paris, depois de Simone Fragoso (powerlifting).

“Estamos preocupados com a situação dos atletas, obviamente que estamos preocupados e as pessoas que estão no desporto preocupam-se com estas situações”, confessa o chefe de missão. “O comité refere no comunicado que não concorda com a adulteração dos resultados recorrendo a substâncias. Estamos preocupados com a situação destes dois atletas, quem não estará? Agora, compete ao atleta provar a sua inocência, portanto o comité nessa matéria nada pode fazer.”

Luís Figueiredo admite que agora os atletas terão o apoio das respectivas federações, ficando assim o comité paralímpico à margem do processo.

E reforça: “Não perde a medalha para já. Há todo um processo que vai decorrer. Em alguns casos demora meses, anos. A suspensão é provisória”.

O Comité Paralímpico de Portugal informou esta terça-feira que os atletas da comitiva foram testados, entre 23 e 25 de agosto, durante o estágio na Cidade do Futebol, em Oeiras. Luís Costa suspenso provisoriamente.