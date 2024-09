Controlo antidoping positivo para Luís Costa, medalhado em ciclismo de estrada nos Paralímpicos de Paris

O Comité Paralímpico de Portugal comunicou esta terça-feira, no site oficial, que foi notificado pelo Comité Paralímpico Internacional (CPI) que Luís Costa, atleta medalhado em Paris, apresentou um “resultado analítico adverso” em teste antidoping.

A notificação do CPI ocorreu em data posterior à da competição do atleta português, de 51 anos, no contrarrelógio de ciclismo de estrada da classe H5. Atleta fica suspenso provisoriamente, pois existe a possibilidade de recorrer.