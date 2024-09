Um país que está "longe do desejável": o alerta do vice-presidente do Comité Paralímpico

Portugal saiu de Paris com sete medalhas nos Paralímpicos e soma já 101 em 12 edições, mas para vice-presidente do Comité Paralímpico de Portugal é mais importante criar um contexto inclusivo para a prática desportiva.

“Estamos longe do desejável, no sentido de termos um Portugal totalmente inclusivo para a prática desportiva”, nota Sandro Araújo, em entrevista a Bola Branca. “Como sabemos, [o país] tem índices abaixo do que gostaríamos. Na prática desportiva para pessoas com deficiência temos um trabalho longo para fazer.”