Marcelo vai condecorar olímpicos e paralímpicos medalhados em Paris 2024

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou esta segunda-feira que vai condecorar, em data a anunciar, os atletas portugueses medalhados nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos deste verão.

"Seguindo uma tradição vinda do passado, o Presidente da República vai condecorar, em data a anunciar, os atletas medalhados nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos deste verão", lê-se numa nota publicada no site oficial da Presidência da República na Internet.

Na mesma nota, são nomeados, por ordem alfabética, os atletas medalhados que irão ser condecorados: Carolina Duarte, Cristina Gonçalves, Diogo Cancela, Djibrilo Iafa, Iúri Leitão, Luís Costa, Miguel Monteiro, Patrícia Sampaio, Pedro Pichardo, Rui Oliveira e Sandro Baessa.

Nos Jogos Olímpicos de Paris, Portugal conseguiu quatro medalhas: uma de ouro, de Iúri Leitão e Rui Oliveira, no ciclismo de pista, em madison, com o primeiro a arrebatar também a prata no omnium; outra de prata, de Pedro Pichardo, no triplo salto, e uma de bronze, da judoca Patrícia Sampaio (-78kg).

Nos Jogos Paralímpicos, a missão portuguesa saiu de Paris com sete medalhas: duas de ouro, de Miguel Monteiro, no lançamento do peso F40, e de Cristina Gonçalves, boccia BC2, uma de prata, do atleta Sandro Baessa, nos 1500 metros T20, e quatro de bronze, da atleta Carolina Duarte, nos 400 metros T13, do nadador Diogo Cancela, nos 200 metros estilos SM8, do ciclista Luís Costa, no contrarrelógio H5, e ainda do judoca Djibrilo Iafa (-73kg J1).