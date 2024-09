"70% dos eslovenos praticam desporto de forma regular": Bonamici explica o sucesso da Eslovénia no desporto mundial

Para o jornalista Olivier Bonamici, e em comparação com Portugal, há uma explicação para este sucesso do país de apenas dois milhões de habitantes, que se separou da federação jugoslava em 1990.

E com isso salta à vista um destaque curioso que se estende a outros atletas e modalidades, como o basquetebolista Luka Dončić ou os dois ouros de Paris, no judo e na escalada.

A Eslovénia fez o tri ao ganhar as grandes voltas do ciclismo: Tour e Giro foram conquistadas por Tadej Pogačar e a Vuelta, que terminou este domingo, por Primož Roglič.

E continua: “Depois, há a escola. Desde os quatro ou cinco anos há uma série de testes em que os professores conseguem ver a aptidão de cada criança. Na Eslovênia, o desporto é levado tão a sério como a matemática ou a língua eslovena”.

Olivier Bonamici, habitual comentador de ciclismo, vislumbra ainda mais uma razão para o sucesso esloveno, com base no exemplo dos dois maiores ciclistas do país.

“Muitos pequeninos fazem vários desportos. Jogam futebol, atletismo, ski. Como o Roglič, que antigamente era um profissional saltador de ski”, conta este jornalista. “O Pogačar praticou futebol, atletismo e corridas de orientação e isto ajuda…”

Primož Roglič, ciclista da Red Bull-Bora, venceu a Volta a Espanha em bicicleta pela quarta vez. A prova terminou com um contrarrelógio em Madrid. Stefan Küng (Groupama) foi o mais rápido na última etapa.

Ben O'Connor (Decathlon) e Enric Mas (Movistar) completam o pódio da Vuelta.