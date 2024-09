O italiano Jannik Sinner conquistou o US Open em ténis.

Sinner, número 1 do mundo, derrotou, na final, o norte-americano Taylor Fritz, 12 da tabela ATP, em três sets pelos parciais de 6-3, 6-4 e 7-5.

Com este triunfo, no “Arthur Ashe”, Jannik Sinner junta mais um Grand Slam na carreira, após o triunfo no Open da Austrália.

De recordar que o tenista italiano vem de uma polémica relacionada com doping, da qual foi ilibado.