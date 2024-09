Recorde de bilhetes vendidos nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Paris 2024 bateram o recorde de bilhetes vendidos, com 12,1 milhões, anunciou o presidente do comité organizador, Tony Estanguet.

Em conferência de imprensa, para marcar o fim dos Jogos Paralímpicos, o responsável considerou que os Jogos foram "um êxito de audiência", tanto nos recintos como pela televisão, deixando, segundo Estanguet, uma "imagem espetacular" da capital francesa.

De acordo com Estanguet, foram vendidos 9,5 milhões de ingressos para os Jogos Olímpicos e 2,5 milhões para os Paralímpicos, superando os números de Londres 2012, num total de 10,9 milhões (8,2 para os Olímpicos e 2,7 para os Paralímpicos).

No entanto, a expectativa de atingir os 10 milhões de bilhetes vendidos para os Jogos Olímpicos não foi atingida.

Estaguet destacou que a sessão de sábado do atletismo paralímpico vendeu mais bilhetes do que qualquer uma da mesma modalidade nos Olímpicos e que foram comprados mais ingressos para a natação paralímpica do que para a olímpica.

A presidente da região da Isle de France, Valérie Pécresse, destacou o bom funcionamento dos transportes durante os dois eventos e a segurança.