Canoísta Alex Santos fechou em oitavo nos 200m

O canoísta Alex Santos terminou este sábado na oitava posição, com um diploma, a final dos 200 metros da classe Kl1, dos Jogos Paralímpicos, disputada no Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne.

Depois de ter cronometrado 53,10 segundos na meia-final, disputada este sábado de manhã, e assegurando presença na final A, Alex Santos melhorou o tempo, cronometrando 52,14 na prova decisiva, que terminou no oitavo posto.

O mais rápido na final foi o húngaro Peter Kiss, que garantiu o ouro com 44,55, seguido do brasileiro Luis Carlos Cardoso (46,42) e do francês Remy Boulle (47,01), medalhas de prata e bronze, respetivamente.

No ciclismo, Telmo Pinão disputou a sua última prova em Paris'2024, terminando na 17.ª posição a prova de estrada das classes C1-C3, disputada numa distância de 71 quilómetros.

O ciclista português cronometrou 1:56.28 horas, terminando a 13.09 minutos do vencedor, o britânico Graham Finlay (1:43.19).