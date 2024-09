O FC Porto vence o Benfica, por 27-24, na segunda jornada do campeonato de andebol.

No pavilhão da Luz, os dragões estiveram sempre no domínio do marcador e “vingam” derrota na Supertaça.

ANDEBOL - 1ª Fase

2ª Jornada

Benfica 24-27 FC Porto

Intervalo: 12-18

Melhor Marcador Benfica: Ole Rahmel 7 golos

Melhor Marcador FC Porto:Antonio Llamazares 8 golos