Vuelta. Roglic vence em Moncalvillo e recupera a camisola vermelha

O esloveno Primoz Roglic venceu esta sexta-feira a 19.ª etapa da Volta à Espanha em bicicleta e recuperou a liderança na classificação geral.

O ciclista da Bora aproveitou um grande trabalho da equipa alemã, com Daniel Martinez e Aleksandr Vlasov a abrirem caminho para uma vitória a solo de Roglic no Alto de Moncalvillo, numa etapa com 173 quilómetros e uma chegada ao alto de primeira categoria, terminando com o tempo de 3 horas, 54 minutos e 55 segundos.

O segundo da etapa, a 46 segundos de Roglic, foi David Gaudu, que se mantêm no 5.º lugar da geral, enquanto Skeljmose foi terceiro na etapa e é o novo líder da juventude.

Roglic tem agora 1 minuto e 54 segundos de vantagem para Ben O’Connor, da Decathlon AG2R, que liderava a geral desde a 6.ª etapa.

Enric Mas da Movistar terminou a etapa na 4.ª posição, a 50 segundos, e mantém o terceiro lugar na geral, a 2 minutos e 20 segundos. Richard Carapaz, da EF Education, é o quarto, a quase três minutos de Roglic.

A etapa de sábado é a última em linha antes do contrarrelógio final em Madrid, com chegada ao alto do Pico Blanco - de primeira categoria - depois de 172 quilómetros.