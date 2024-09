Paralímpicos. Sandro Baessa conquista medalha de prata nos 1.500m T20

Sandro Baessa conquistou a medalha de prata nos 1.500 metros T20 de atletismo dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, esta sexta-feira.

O atleta português passou grande parte da prova em quarto, no entanto, depois do ataque do vencedor, o britânico Ben Sandilands, aproveitou o desgaste dos dois perseguidores para acelerar e chegar à prata.

Sandro Baessa completou a final em 3:49.46 minutos, com 45 centésimas de segundo de avanço para o terceiro classificado, o norte-americano Michael Brannigan, e 4.06 segundos atrás da medalha de ouro. A marca de Sandilands (3:45.40) constitui um novo recorde do mundo.

É a quinta medalha para Portugal em Paris, depois dos ouros de Cristina Gonçalves, no boccia BC2, e do atleta Miguel Monteiro, no lançamento do peso F40, e dos bronzes do nadador Diogo Cancela, nos 200 metros estilos SM8, e do ciclista Luís Costa, no contrarrelógio H5 de estrada.

Esta é já a melhor participação portuguesa em Jogos Paralímpicos desde Pequim 2008, quando os atletas nacionais subiram sete vezes ao pódio.

(em atualização)