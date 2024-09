A "vice" contra a da casa. Sabalenka e Pegula marcam duelo na final do US Open

A bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois do mundo, e a norte-americana Jessica Pegula, número seis, são as finalistas do US Open 2024, último torneio do Grand Slam da temporada de ténis.

Sabalenka, que chega à final pelo segundo ano seguido (perdeu para Coco Gauff em 2023), derrotou, na madrugada desta sexta-feira, a também norte-americana Emma Navarro, 12.ª classificada do "ranking" WTA, em dois "sets", por 6-3 e 7-6 (7-2). A vice-campeã ainda só perdeu um parcial nos seis encontros que disputou, até agora, em Flushing Meadows.

Pegula, que nunca alcançara uma final de um Major, apurou-se com uma reviravolta sobre a sensação do torneio, a checa Karolína Muchová, 52.ª da hierarquia. Venceu em três "sets", pelos parciais de 1-6, 6-4 e 6-2.

Na final, marcada para sábado, e que replica o encontro decisivo disputado, há três semanas, no Masters 1.000 de Cincinnati, Sabalenka tentará repetir o enredo e conquistar o US Open pela segunda vez na carreira (foi campeã em 2019). Chegaria aos três títulos do Grand Slam. Perante o seu público, Pegula procurará contrariar o favoritismo da rival e vencer pela primeira vez um Major na categoria de singulares.