Pegula usa "fator casa" para surpreender Swiatek e chegar às "meias" do US Open

Jessica Pegula, número seis do mundo, está nas meias-finais do Open dos Estados Unidos, último torneio do Grand Slam da temporada de ténis, depois de bater a suíça Iga Swiatek, número um, esta quinta-feira.

A jogar em casa, a tenista norte-americana encostou várias vezes a polaca à parede - forçou oito pontos de "break", dos quais conquistou quatro - e conseguiu derrotá-la em dois sets, pelos parciais de 6-2 e 6-4.

Pegula vai, agora, disputar um lugar na final com a sensação do torneio, a checa Karolína Muchová, 52.ª classificada do "ranking" WTA, que derrotou a brasileira Beatriz Haddad Maia, 21.ª.

Na outra meia-final, defrontar-se-ão a bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois do mundo, e a norte-americana Emma Navarro, 12.ª.