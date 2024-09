Paralímpicos. Luís Costa termina ciclismo de estrada H5 no quarto lugar

Luís Costa terminou a prova de ciclismo de estrada H5 dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 no quarto lugar, esta quinta-feira.

O português, que fora bronze no contrarrelógio da mesma categoria (bicicleta manual) na quarta-feira, ainda se envolveu numa queda no início, contudo, conseguiu apanhar o grupo da frente. Com o desenrolar da prova, embora tenha descolado dos dois da frente, manteve-se na luta pelo terceiro lugar. No entanto, acabou por perder essa luta particular para o ucraniano Pavlo Bal, que ficou 13 segundos à frente.

Luís Costa terminou a prova em 1:37.16 minutos, a 4m4s segundos do novo campeão olímpico, o neerlandês Mitch Valize, e a 2m39s da prata, do francês Loïc Vergnaud. Foi o mesmo pódio do contrarrelógio, à exceção do bronze, que passou das mãos do português para as de Bal.

Ainda assim, o ciclista português já pode dizer que leva uma medalha de Paris 2024. É uma das quatro que Portugal conquistou, até agora, nos Jogos Paralímpicos, depois dos ouros de Cristina Gonçalves, no boccia BC2, e do atleta Miguel Monteiro, no lançamento do peso F40, e do bronze de Diogo Cancela nos 200 metros estilos SM8 de natação.