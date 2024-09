LeBron James confia que faria brilharete olímpico nos saltos em comprimento e altura

LeBron James, um dos melhores jogadores de basquetebol da história, acredita que também poderia brilhar nos Jogos Olímpicos noutras modalidades, em especial nos saltos em comprimento e altura.

Num episódio do podcast "The Shop" dedicado aos Jogos Olímpicos de Paris 2024, "King James" assume que "não há uma única modalidade em que poderia competir sem preparação". Contudo, se lhe dessem tempo suficiente para se preparar, poderia fazer um brilharete em duas.

"Talvez o salto em comprimento. Penso que posso fazer o salto em comprimento, talvez até o salto em altura. Se me derem tempo. Preciso de uns seis meses, oito meses, o tempo que for necessário para chegar a esse nível", salienta o jogador dos Los Angeles Lakers e que, em Paris, conquistou a medalha de ouro no basquetebol pelos Estados Unidos.

Questionado sobre se poderia, inclusive, sonhar com uma medalha, LeBron James não hesita: "Sim, sou um tipo só de pódios."

LeBron teria de saltar, pelo menos, 8,34 metros (a marca do vencedor da medalha de bronze) para subir ao pódio do salto em comprimento em Paris 2024. No salto em altura, teria de alcançar os 2,34m de elevação.

Nos últimos Jogos Olímpicos da carreira, em Paris, o maior pontuador da história da NBA ajudou os EUA a conquistar a quinta medalha de ouro consecutiva no basquetebol. Foi a terceira para LeBron, que também foi campeão olímpico em Pequim 2008 e Londres 2012 (não participou no rio 2016 e em Tóquio 2020), mas ficou pelo bronze em Atenas 2004.