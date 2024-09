Carolina Duarte na final dos 400m T13

A atleta Carolina Duarte, vice-campeã mundial, garantiu presença na final dos 400 metros T13 (deficiência visual) dos Jogos Paralímpicos Paris 2024, num dia em que Portugal conseguiu dois diplomas.

No Stade de France, Carolina Duarte, a líder do “ranking” mundial que regressa aos Jogos Paralímpicos depois de ter marcado presença no Rio 2016, cronometrou 55,99 segundos, partindo com o melhor tempo para a final, agendada para sábado.

A três dia do final da competição, Portugal soma quatro medalhas – duas de ouro e duas de bronze – e 12 diplomas, e segue no 44.º lugar do ‘medalheiro’, liderado pela China, que soma 165 subidas ao pódio, seguida da Grã-Bretanha, com 83.