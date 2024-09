Portugal empata no ensaio geral antes do Mundial

Após novo empate (1-1) frente ao Paraguai, no derradeiro teste de preparação para o Campeonato do Mundo de futsal, Jorge Braz mostrou-se satisfeito com o trabalho realizado.

"Foram jogos muito bons e de exigência mundial. Hoje até estou mais satisfeito. Oferecemos uma ou duas transições, mas também temos bolas suficientes para vencer o jogo. Se olhar para o processo global, estou bastante satisfeito com este mês”, referiu.

Jorge Braz acrescentou: “Aqui temos sido muito honestos com o que temos de fazer e com o que controlamos, como treinamos e como nos preparamos para chegar ao Mundial. Nesta fase, fiz questão que todos jogassem os mesmos minutos, toda a gente andou a rolar, experimentámos tudo. Queríamos cimentar o nosso processo e esse é o foco. Do ponto de vista de preparação, Portugal está no ponto onde queremos. Ainda temos a última etapa para afinar e ficar com a cabeça limpa e pernas frescas".

O selecionador nacional vai esta quinta-feira anunciar os 14 jogadores que seguem para o Mundial, que se disputa no Uzbequistão. Pauleta, do Sporting, já foi dispensado por lesão e falta retirar um nome da lista.

Portugal estreia-se dia 16 de setembro contra o Panamá (13h30). Segue-se o jogo com Tajiquistão, a 19 de setembro, às 16h00. A 22 de setembro, a equipa das quinas encerra a fase de grupos diante de Marrocos, às 13h30. Todas as partidas vão ser disputadas na Humo Arena, em Tashkent.