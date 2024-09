Paralímpicos. Mamudo Baldé chega à final dos 100m T54 com recorde nacional

O atleta português Mamudo Baldé qualificou-se, esta quarta-feira, para a final dos 100 metros T54 (cadeira de rodas) dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, com o segundo melhor tempo, e novo recorde nacional.

No Stade de France, Mamudo Baldé foi o mais rápido da sua série, cronometrando 13,75 segundos, batendo o seu próprio recorde nacional (13,80). Parte para a final, agendada para as 18h25, com o segundo melhor tempo das qualificações, apenas atrás do tailandês Athiwatd Paeng-Nuea, o recordista mundial, que conseguiu a marca de 13,71.

Na natação, Diogo Cancela, medalha de bronze na prova dos 200 metros estilos SM8 em Paris 2024, ficou fora da final dos 400 metros livres, ao terminar as eliminatórias na décima posição, com o tempo de 4.37,50.