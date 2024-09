Muchova nas meias-finais do US Open espera adversária

A tenista checa Karolina Muchova apurou-se para as meias-finais do Open dos Estados Unidos pela segunda vez, ao bater nos quartos de final a brasileira Beatriz Haddad Maia em apenas dois sets.

Muchova, 52.ª do ranking mundial, superou a 21.ª da hierarquia pelos parciais de 6-1 e 6-4, num encontro disputado no Arthur Ashe Stadium, que teve a duração de 1h23.

A tenista checa, de 28 anos, vai repetir a presença nas meias-finais do Open dos Estados Unidos, fase que atingiu em 2023, defrontando agora a vencedora do duelo entre a polaca Iga Swiatek, líder do “ranking” mundial, e a norte-americana Jessica Pegula, sexta da hierarquia.