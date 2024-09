Wout van Aert cai e abandona Volta a Espanha na 16.ª etapa

Desistência de vulto na Volta a Espanha, mais uma. O belga Wout van Aert (Team Visma/Lease a Bike), líder das camisolas de pontos e montanha, sofreu uma queda aparatosa na 16.ª etapa e foi forçado a desistir.

Foi a cerca de 47 quilómetros da meta, após fuga, que Van Aert, que já tinha caído uma vez esta terça-feira, escorregou no piso molhado e foi a deslizar sobre o asfalto, até à valeta da estrada. Pelas imagens televisivas, viu-se que ficou com um joelho bastante mal tratado.

Van Aert teve, então, de abandonar a Vuelta, quando seguia na liderança das classificações por pontos (a camisola verde), com mais 109 pontos que o segundo, e da montanha (a camisola às bolinhas azuis e brancas), com os mesmos pontos do vice-líder.

Além disso, já tinha vencido três etapas: começou à terceira, no adeus a Portugal, depois ganhou a sétima, entre Archidona e Córdoba, e completou o "hat-trick" na decima, que ligou Ponteareas a Baiona.