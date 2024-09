US Open. Emma Navarro pela primeira vez nas meias-finais

A tenista norte-americana Emma Navarro apurou-se esta terça-feira pela primeira vez para as meias-finais do Open dos Estados Unidos, último Grand Slam da temporada, ao derrotar nos quartos de final a espanhola Paula Badosa.

Navarro, atual 12.ª do ranking mundial, superou a 29.ª da hierarquia em apenas dois sets, com os parciais de 6-2 e 7-5, num encontro disputado no Arthur Ashe Stadium e que teve a duração de uma hora e 14 minutos.

A tenista norte-americana, de 23 anos, nunca tinha passado da primeira ronda no Open dos Estados Unidos e já superou o seu melhor resultado em ‘majors’, depois da presença nos quartos de final de Wimbledon este ano.

Nas meias-finais, Emma Navarro vai defrontar a vencedora do duelo entre a chinesa Qinwen Zheng, sétima mundial, e a bielorrussa Aryna Sabalenka, segunda da hierarquia.