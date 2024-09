Morteza, o gigante de 2,46m que brilha nos Paralímpicos mas dorme no chão

Três vitórias tranquilas colocaram o Irão esta segunda-feira nas meias-finais do voleibol sentado dos Paralímpicos de Paris. Na equipa está Morteza Mehrzadselakjani, mais conhecido por Mehrzad, o segundo homem mais alto do mundo, com 2,46 metros de altura, que na Aldeia Olímpica é obrigado a dormir no chão por não caber na cama.

Com 36 anos, Mehrzad tem acromegalia, uma síndrome que resulta na produção excessiva da hormona de crescimento e o faz crescer mais do que o normal. A fratura da pélvis após uma queda de bicicleta quando tinha 16 anos prejudicou o desenvolvimento da sua perna direita, com a perna esquerda a ter crescido mais 15 centímetros e colocando-o numa cadeira de rodas.

Depois de 11 anos sem sair de casa, apareceu num reality show iraniano em 2011 para falar dos desafios que enfrenta no dia-a-dia e despertou a atenção do selecionador paralímpico de voleibol sentado, Hadi Rezaeigarkani.

Juntou-se ao desporto em 2015 e no ano seguinte foi medalha de ouro no Rio de Janeiro, ajudando o Irão a voltar ao topo do pódio depois de uma medalha de prata em 2012, com 28 pontos marcados na final olímpica.

Em Tóquio voltou a repetir a vitória como figura-chave da competição, procurando agora a sua terceira medalha olímpica.