Eagles descartam camisola verde na visita da NFL ao Brasil por respeito ao Corinthians

O futebol americano pouco pode ter a ver com o futebol de 11, mas as rivalidades são para ser respeitadas. Por isso, os Philadelphia Eagles, que atuam de verde no seu estádio, vão descartar essa cor e, de forma inédita, equipar de preto e branco quando receberem os Green Bay Packers no estádio do Corinthians, no primeiro jogo da NFL no Brasil.

Em causa um pedido informal do Corinthians, que cederá a sua casa para a partida da madrugada do próximo sábado. O maior rival do "Timão" é o vizinho Palmeiras, atualmente orientado pelo português Abel Ferreira, que joga de verde. Essa é, também, a cor dos Eagles, que ocuparão a Neo Química Arena, em São Paulo, na condição de equipa anfitriã.

De forma a respeitar o Corinthians e os seus adeptos e a tensa rivalidade com o Palmeiras, além do facto de jogarem como anfitriões, os Eagles aceitaram trocar o equipamento para as cores do "Timão". Será preto e branco, com o verde só nos números e outros detalhes. Uma homenagem que agrada a "gregos e troianos" ou, neste caso, a "birds" e "coringões".