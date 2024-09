Nuno Borges cede à lei do mais forte e diz adeus ao US Open

Nuno Borges foi eliminado por Daniil Medvedev, número 5 do ténis mundial, nos oitavos de final do Open dos Estados Unidos, terceiro torneio do Grand Slam da temporada, esta segunda-feira.

O tenista português, 34.º classificado do "ranking" ATP, cedeu à lei do mais forte perante o russo, que venceu em três sets, pelos parciais de 6-0, 6-1 e 6-3, ao fim de uma hora e 51 minutos de encontro.

É o adeus de Borges a Flushing Meadows, depois de também ter sido eliminado, juntamente com Francisco Cabral, nos "oitavos" de pares.

De qualquer forma, o maiato fez história: é o primeiro tenista português a chegar duas vezes numa só época à quarta ronda de um Major - também foi afastado por Medvedev nesta fase do Open da Austrália - e a chegar aos "oitavos" em singulares e pares na mesma prova.



Nuno Borges também já sabe que vai entrar, pela primeira vez na carreira, no "top-30" da hierarquia mundial. Será, precisamente, o 30.º colocado, a somente duas posições da melhor classificação portuguesa de sempre, o 28.º lugar alcançado por João Sousa em 2016.