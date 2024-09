Presidente da República felicita Miguel Monteiro pela medalha de ouro paralímpica

Marcelo Rebelo de Sousa enviou os parabéns ao atleta, "desejando-lhe as maiores felicidades pessoais e desportivas, estendendo as felicitações aos seus familiares, treinador, Clube, Federação e Comité Paralímpico de Portugal, sem o apoio dos quais não seria possível este resultado".

Em comunicado, Marcelo Rebelo de Sousa saudou "com enorme orgulho e alegria" o português Miguel Monteiro que este domingo se sagrou campeão paralímpico do lançamento do peso F40 , com um lançamento a 11,21 metros, uma marca que constitui um novo recorde da competição.

O Presidente da República felicitou o atleta Miguel Monteiro por ter conseguido "com enorme brilhantismo e recorde paralímpico" a medalha de ouro no lançamento de peso nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

Miguel Monteiro, atleta de baixa estatura, que tinha sido bronze nos Jogos Tóquio 2020, liderou durante quase todo o concurso, no qual o mongol Battulga Tsegmid (11,09) ficou com a prata e o iraquiano Garrah Tnaiash (11,03) com o bronze.



O atleta português, que começou o concurso com um lançamento nulo, "agarrou" o ouro no terceiro ensaio, com 11,21, após ter marcado 11,02 no segundo.

O português, recordista mundial (11,60), marcou 11,00 no terceiro lançamento, 11,17 no quarto e fez um nulo no último.

A medalha de Miguel Monteiro é a 95.ª de Portugal em 11 participações em Jogos Paralímpicos, a 26.ª de ouro.