Portugal soma mais dois diplomas nos Jogos Paralímpicos

Portugal somou este domingo dois diplomas nos Jogos Paralímpicos Paris2024, depois de Beatriz Monteiro e André Ramos terem sido afastados nos quartos de final dos torneios de badminton e boccia, respetivamente.

Beatriz Monteiro terminou na quinta posição o torneio de badminton SU5, após ser derrotada pela dinamarquesa Cathrine Rosengren por 2-0 (21-19 e 21-10) nos quartos de final.

Na Arena Porte La Chapelle, onde tinha perdido um jogo e vencido outro na fase de grupos, Beatriz Monteiro, de 18 anos, igualou assim a classificação conseguida nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, nos quais foi a mais jovem atleta portuguesa a competir.

No boccia, André Ramos perdeu por 3-2 com o sul-coreano Sungjong Jung, no jogo que garantia o acesso às meias-finais, e à luta pelas medalhas no torneio individual de BC1.

Com os quintos lugares de Beatriz Monteiro e André Ramos, Portugal passou a somar quatro diplomas em Paris, depois dos conseguidos pelo nadador Marco Meneses, nos 400 metros livres S11, e pelo ciclista Telmo Pinão, na prova de 3.000 metros de perseguição individual C2.