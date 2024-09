Paralímpicos. Diogo Cancela conquista bronze nos 200m estilos de natação

Diogo Cancela conquistou uma medalha de bronze na natação, nos 200 metros estilos SM8 dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, este domingo.

O nadador , de 22 anos, porta-estandarte de Portugal na cerimónia de abertura, completou a final da prova em 2:23.64 minutos, tendo ficado a 14 centésimas de segundo do segundo lugar do chinês Guanglong Yang. O ouro, que foi para o também chinês Haijiao Xu, ficou a 1.10 segundos.

O tempo de Diogo Cancela também constitui novo recorde nacional.

É a segunda medalha para Portugal nos Jogos Paralímpicos, ambas conquistadas este domingo. Horas antes, o atleta Miguel Monteiro foi ouro no lançamento do peso F40, com recorde paralímpico.