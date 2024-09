Paralímpicos. Cristina Gonçalves conquista ouro no boccia BC2

Cristina Gonçalves conquistou a medalha de ouro na prova individual de boccia BC2 dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, este domingo.

A portuguesa, de 46 anos, derrotou na final a sul-coreana Soyeong Jeong, por 4-1 (1-0, 2-0, 1-0 e 0-1), e chegou ao segundo ouro paralímpico da carreira, depois de Atenas 2004. Também é a quarta medalha que conquista: já tinha subido ao pódio em Pequim 2008 e Londres 2016.

Esta é a terceira medalha para Portugal nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, todas conquistadas este domingo. Primeiro foi o atleta Miguel Monteiro, com o ouro no lançamento do peso F40, e depois o nadador Diogo Cancela, com o bronze nos 200 metros estilos SM8.

Com isto, já foi ultrapassado o registo de Tóquio 2020, em que a missão portuguesa tinha ficado pelas duas medalhas, e igualado o de Londres 2012 (três). Bem longe continua a melhor prestação de sempre: Sydney 2000, em que os paralímpicos nacionais chegaram aos 15 pódios.

Já com seis participações em Jogos, Cristina Gonçalves ainda pode somar mais uma medalha na capital francesa. A partir de terça-feira, disputará a variante de equipas e tentará ajudar Portugal a festejar.

[Notícia atualizada às 20h16 do dia 1 de setembro de 2024, com "BC2" no título e mais detalhes sobre o medalheiro português em Paris]