Nuno Borges e Francisco Cabral eliminados nos "oitavos" de pares do US Open

Nuno Borges e Francisco Cabral foram eliminados nos oitavos de final do torneio de pares do Open dos Estados Unidos, terceiro torneio do Grand Slam da temporada de ténis, este domingo.

A dupla portuguesa perdeu diante do par composto pelos australianos Max Purcell e Jordan Thompson, sétimos cabeças de série do torneio, em dois "sets", pelos parciais de 7-6 (7-3) e 6-3, ao fim de 1h26.

Borges e Cabral já tinham surpreendido, no último Major da temporada, ao impor-se aos polacos Hugo Nys e Jan Zielinski, dupla que era 12.ª cabeça de série, na ronda anterior. Desta vez, não foram felizes.

Termina o US Open para Francisco Cabral, no entanto, Nuno Borges continuará a competir em Flushing Meadows, em singulares. O maiato, atual número 34 do mundo, vai disputar o acesso aos quartos de final diante do russo Daniil Medvedev, número cinco, na segunda-feira.

Caso perca, já fez história pessoal, pois nunca chegara a uma fase tão adiantada do US Open. Caso vença, conseguirá o que nunca um tenista português fez: integrar o "top-8" de um torneio do Grand Slam.