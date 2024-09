Ginasta Filipa Martins anuncia final da carreira

Em entrevista à Renascença , antes de Paris 2024, a ginasta assumira que, já com "cinco cirurgias nos tornozelos", o sonho era chegar, por fim, à final do concurso geral: "É tão difícil que para nós já é medalha de ouro."

Em publicação no Instagram, a ginasta, de 28 anos, escreve que "chegou ao fim uma das mais lindas fases da [sua] vida", 24 anos de "uma linda história desportiva".

Filipa também já tinha feito história nos Mundiais, em 2021, ao terminar a final "all around" no sétimo lugar e ter ficado em oitavo na de paralelas assimétricas. Além disso, nos Europeus do mesmo ano, conseguiu que um movimento por si criado, o "Martins", fosse incluído no Código de Pontuação.

Foi ainda oitava classificada no "all around" dos Europeus de 2017 e, nos de 2024, bateu a própria prestação máxima (oitavo lugar em 2021) para completar a final de barras assimétricas na quinta posição.

Resultados sem paralelo na história da ginástica artística nacional.

Na mesma entrevista a Bola Branca, Filipa Martins revelou, também, os planos para o final da carreira.

"Quero ser treinadora. Vou tentar passar um bocadinho desse exemplo às minhas atletas. Sei que em alguns momentos da minha adolescência também não tive os melhores exemplos e, se calhar, não fui o melhor exemplo [risos], mas é assim que se cresce e que se aprende, também", disse.