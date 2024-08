Nadador Marco Meneses nono nas eliminatórias dos 50 metros livres

O nadador português Marco Meneses terminou este sábado na nona posição as eliminatórias dos 50 metros livres S11 (deficiência visual) dos Jogos Paralímpicos Paris 2024, ficando fora da final.

Marco Meneses, que na sexta-feira foi quinto na final dos 400 metros livres, cronometrou 27,18 segundos, ficando a 1,14 segundos do mais rápido das eliminatórias, o checo David Kratochvil, que nadou em 26,04.

Na Arena Paris La Defense, Marco Meneses vai ainda tentar qualificar-se para as finais dos 200 metros estilos e 100 metros costas, distância na qual tem medalhas em campeonatos europeus e mundiais.

Na natação paralímpica, os nadadores com deficiências locomotoras são agrupados nos diversos estilos (livres, costas, bruços, mariposa e estilos) de acordo com as suas capacidades funcionais através de avaliações, nomeadamente, da força muscular, coordenação e limitação de movimentos.

As classes entre o um e o dez agrupam nadadores com limitações físico-motoras, as categorias 11, 12 e 13 são exclusivas para nadadores com deficiência visual, e a classe 14 para atletas com deficiência intelectual.