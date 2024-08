Groves vence 14.ª etapa da Vuelta, O'Connor segura camisola vermelha

O ciclista australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) venceu ao sprint a 14.ª etapa da Volta a Espanha, em que o compatriota Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team) segurou a vantagem na liderança da geral, este sábado.

Groves cumpriu os 200,5 quilómetros entre Villafranca del Bierzo e Villablino em 4:21.34 horas, deixando o belga Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) em segundo e o neozelandês Corbin Strong (Israel-Premier Tech) em terceiro.

Ben O’Connor, que foi 28.º, com o mesmo tempo do vencedor, lidera a Vuelta desde a sexta tirada, com 1.21 minutos de vantagem para o segundo classificado, o esloveno Primoz Roglic (Red Bull - BORA - Hansgrohe), e 3.01 para o espanhol Enric Mas (Movistar), terceiro.

A 15.ª etapa desenrola-se no domingo, numa ligação de montanha entre Infiesto e Valgrande-Pajares, em 143 quilómetros.