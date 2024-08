Nuno Borges segue para a terceira ronda do US Open

O tenista português Nuno Borges está na terceira ronda do US Open, ao eliminar esta quinta-feira o australiano Thanasi Kokkinakis.



Nuno Borges venceu Kokkinakis em três sets, no court 11 de Flushing Meadows, pelos parciais de 6-4, 7-5 e 7-5.

O tenista da Maia, número 34 do ranking ATP, vai defrontrar na terceira ronda do US Open o vencedor do embate entre o australiano Tristan Schoolkate (193.º) e o checo Jakub Mensik (65.º).

Nuno Borges também está compete no torneio disputado em Nova Iorque na variante de pares, onde faz equipa com Francisco Cabral.

Na segunda ronda de pares, a dupla portuguesa vai ter pela frente os polacos Jan Zielinski e Hugo Nys.