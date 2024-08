Carlos Alcaraz eliminado na segunda ronda do US Open

O espanhol Carlos Alcaraz, terceiro do mundo, foi eliminado na segunda ronda do Open dos Estados Unidos, em três parciais, pelo neerlandês Botic van de Zandschulp, número 74 do ranking.

Na quinta-feira, no quarto e último torneio do Grand Slam da temporada, foi o neerlandês de 28 anos a começar melhor e vencer o primeiro 'set' por 1-6.

Foi precisamente em Flushing Meadows, Nova Iorque, em 2022, que Alcaraz ganhou o primeiro dos seus quatro títulos do Grand Slam.

O espanhol de 21 anos deu uma melhor resposta no segundo parcial, mas acabaria por ser Botic van de Zandschulp a vingar por 5-7.

O neerlandês conquistou depois o terceiro 'set' por 4-6 e fechou o encontro, em duas horas e 19 minutos.

Na terceira ronda, Botic van de Zandschulp vai defrontar o britânico Jack Draper, de 22 anos, número 25 do ranking mundial, que bateu, também na quinta-feira, o argentino Facundo Diaz Acosta em três sets, por 6-4, 6-2 e 6-2.

O Open dos Estados Unidos vai decorrer até oito de setembro.