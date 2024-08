Pablo Castrillo faz história e vence 12.ª etapa da Vuelta. Na geral, tudo igual

Pablo Castrillo, da Kern Pharma, venceu a 12.ª etapa da Volta a Espanha. Foi o primeiro triunfo espanhol nesta edição da prova e a primeira vitória da equipa na história da Vuelta.

É uma grande vitória para o ciclista de 23 anos que ainda não tem contrato para a próxima época. O espanhol, em estreia nas grandes voltas e numa equipa da segunda divisão, integrou o grupo da fuga que trazia dez ciclistas, mas atacou e conseguiu ganhar uma vantagem de 30 segundos de vantagem para um segundo grupo.

A Kern Pharma tentou mostrar-se nas primeiras etapas ao colocar homens na fuga regularmente e, à 12.ª etapa, consegue mesmo vencer uma etapa, num momento histórico da Vuelta e do ciclismo espanhol.



"Sofri muito, é o melhor dia da minha vida", disse, emocionado, em cima da meta.

O fim da etapa foi duro, com a meta em cima de um prémio de montanha de primeira categoria. Max Poole, da DSM-Firmenich, atacou perto do fim e ficou perto de Castrillo, mas cruzou a meta em segundo lugar. Marc Soler, espanhol da UAE, foi terceiro.

O pelotão nunca apertou a fuga e também nem sequer foi uma etapa que mexeu com a classificação geral. Esperava-se um ataque nos últimos quilómetros, que não aconteeu. Um grupo reduzido com os favoritos, incluíndo o camisola vermelha Ben O'Connor, cruzaram a meta com o mesmo tempo.

Sexta-feira conta com nova etapa de montanha, com quatro prémios de montanha: um de terceira categoria, dois de segunda e um de primeira categoria, também em cima da meta, como esta quinta-feira.