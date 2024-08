"Não precisamos de colocar mais pressão agora". Pedro Duarte visitou atletas paralímpicos e confia em medalhas

Pedro Duarte, ministro dos Assuntos Parlamentares, esteve em Paris para visitar a comitiva portuguesa que estará nos Jogos Paralímpicos e confia na conquista de medalhas.

"Neste momento em que já estão a entrar em competição, acho que não precisamos de colocar mais pressão em cima. Sublinho o que foi dito: confiamos, temos essa esperança e queremos transmitir uma mensagem de alento e de boa sorte. Os atletas fizeram um grande esforço e estão focados e motivados para conseguir bons resultados", disse, à RTP.

O representante do Governo encontrou um "ambiente muito positivo, atitude construtiva".

"São boas ondas que sentimos ao conviver com os nossos atletas e toda a delegação. Temos motivos para estarmos orgulhosos e com boas expectativas e terem uma boa performance dentro do que todos esperamos. Tal como nos Jogos Olímpicos, será o reconhecer do mérito dos atletas e do dia-a-dia dos que fazem um trabalho tão consistente e com tão bons resultados com benefício da atividade física", disse.

José Aguiar-Branco, presidente da Assembleia da República, esteve também em Paris em representação do Presidente da República. Gostou do que viu.

"Estão bem instalados, há boas condições para termos um bom desempenho", disse.

Questionado sobre as queixas sobre a aldeia olímpica por parte dos atletas portugueses, Aguiar-Braco diz que "há um habito menor de queixa, vi numa perspetiva positiva, de boas condições".