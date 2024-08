O'Connor volta a segurar a vermelha na Vuelta, mas vê rivais cada vez mais perto

Eddie Dunbar, irlandês da Jayco Alula, venceu a 11.ª etapa da Volta a Espanha, num dia marcado pelo encurtar distâncias para a camisola vermelha de Ben O'Connor, da Decathlon-AG2R.

Numa etapa de montanha, com dois prémios de segunda categoria e dois de terceira, foi na última subida que o pelotão se começou a desfazer. Primoz Roglic (Red Bull-Bora) atacou e o líder da geral, Ben O'Connor, não conseguiu responder. Pior: sem qualquer colega de equipa, viu-se praticamente sozinho para terminar a subida.

A etapa foi conquistada pela fuga inicial, com 10 ciclistas diferentes, e nenhum dos quais na luta pela geral. O irlandês da Jayco, campeão nacional em contrarrelógo, foi o mais rápido com um ataque a cerca de um quilómetro da meta. Quinten Hermans, da Alpecin-Deceuninck, foi segundo, e Max Poole, da DSM-Firmenich.

"É estranho como as coisas correm. Perdi muito tempo no início, vim para tentar lutar pela geral, percebi rapidamente que não iria dar. Depois, foi mudar os objetivos e tentar lutar por uma etapa. Surgiu uma oportunidade hoje que não esperava. E aqui estamos, nem posso acreditar", disse o irlandês.

O grande foco estava alguns minutos para trás. A meio da última subida, Rogliz atacou e o único da classificação geral a conseguir acompanhar. Ganha quase 40 segundos a Ben O'Connor, que não conseguiu acompanhar.

Contas feitas, O'Connor tem agora 3m16 de vantagem para Roglic e 3m58s para Enric Mas, da Movistar. Richard Carapaz, da EF-Education Post, Carlos Rodriguez, da INEOS-Grenadiers, e Marc Landa, da T-REX-Quick Step, também encurtaram distâncias.

A etapa 12 será novamente de montanha, com um percurso de 137,5 quilómetros que terá como principal desafio a reta final da etapa, com uma subida de cerca de 15 quilómetros com um prémio de montanha de primeira categoria na meta de chegada.