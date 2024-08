Ludwig Guttman não se conformou com o tratamento aos veteranos de guerra. E assim surgiram os Jogos Paralímpicos

Tudo começou num centro médico. Em 1944, Ludwig Guttman, um médio judeu refugiado da Alemanha nazi, foi integrado num centro de recuperação física em Stoke Mandeville para veteranos lesionados da II Guerra Mundial. Foi nessa ala que nasceram os Jogos Paralímpicos.

Guttman tinha uma abordagem diferente ao tratamento dos doentes e não concordava com os métodos vigentes. Jovens paralisados recebiam diagnósticos terminais e ficavam encamados permanentemente. Por esse motivo, cerca de 80 por cento dos pacientes morriam num espaço de três anos.

O objetivo do alemão não era apenas dar conforto aos doentes, mas procurar a recuperação. Nesse sentido, incentivava que saíssem das camas e participassem em atividades lúdicas e desportivas de forma a melhorar a condição física, aumentar a auto-estima e a recuperar a dignidade pessoal de cada um.



Quatro anos depois, em 1948, no mesmo dia do arranque dos Jogos Olímpicos de Londres, realizou-se a primeira competição de arco com flecha com 16 veteranos. Foram os primeiros paralímpicos da história.

"Estes jogos são muito importantes para eles, tanto do ponto de vista físico como psicológico. Mas o mais importante é a reintegração social", disse Ludwig Guttman numa entrevista durante um dos eventos.

O evento repetiu-se anualmente e foi-se tornando progressivamante maior e melhor. Em 1952, o torneio internacionalizou-se com a participação de uma delegação neerlandesa.

Em 1960, organizaram-se os primeiros Jogos Paralímpicos na conceção que hoje temos do evento. Em Roma, a prova realizou-se logo após a conclusão dos Jogos Olímpicos. Participaram 400 atletas de 23 países em oito desportos diferentes.