Nuno Borges avança para a segunda ronda do US Open

Nuno Borges está na segunda ronda do US Open, último torneio do Grand Slam da temporada de ténis, depois de derrotar o argentino Federico Coria em três sets, esta terça-feira.

O tenista português, atual 34.º classificado do "ranking" ATP, bateu o número 79 da hierarquia mundial pelos parciais de 6-2, 6-4 e 6-1.

Na segunda ronda, fase do US Open em que marca presença pela segunda vez na carreira - a primeira foi em 2022 -, Nuno Borges terá pela frente o australiano Thanasi Kokkinakis, número 86 do mundo.

Kokkinakis surpreendeu o grego Stefanos Tsitsipas, 11.º ATP e que nunca passou da terceira ronda em Flushing Meadows, em quatro sets, por 7-6(5), 4-6, 6-3 e 7-5.